Klima-Demo legt Wien lahm – 10.000 werden erwartet

Rund 10.000 Teilnehmer werden zur "Fridays for Future"-Demo erwartet. Die Polizei warnt vor teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Bei zwei Demonstrationen und Kundgebungen rund um den Klimastreik im Wiener Stadtgebiet wird es am Freitag im Bereich der Routen der Veranstaltungen zu temporären Verkehrssperren und Verkehrsableitungen kommen.Die Marschroute der "Fridays for Future"-Bewegung verläuft im Zeitraum von 10.00 – 16.00 Uhr an den folgenden Straßenzügen:Trabrennstraße – Vorgartenstraße – Ausstellungsstraße – Praterstern (in Fahrtrichtung) – Praterstraße – Aspernbrückengasse – Aspernbrücke - Stubenring .Die Abschlusskundgebung findet im Bereich der Ministerien statt, es werden rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.Die Zumarschroute des Demozuges der BOKU Wien zum Klimastreiktreffpunkt verläuft im Zeitraum von 11.30 – 12.00 Uhr über die folgenden Straßenzüge:Ausstellungsstraße – Vorgartenstraße – U2 Station Krieau (Trabrennstraße)Im Anschluss ist eine Vereinigung mit der "Fridays for Future"-Bewegung vorgesehen, rund 500 Teilnehmer werden bei dieser Demo erwartet.Auch auf Grund von Zwischenkundgebungen wird es rund um die Demonstrationsrouten zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Wiener Polizei empfiehlt, die oben angeführten Straßenzüge mit Fahrzeugen zu meiden und großräumig auszuweichen.