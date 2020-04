"Friends"-Corona-Song schießt durch die Decke!

Singer-Songwriter JC Stewart bastelte aus der "Friends"-Titelmelodie seine eigenen Corona-Version und beschert ihm einen Mega-Hit.

So klingt "Friends" im Jahr 2020

In diesem Jahr bekommt die erfolgreiche Comedyserie "Friends" eine lang erwartete Reunion . Doch auf das prominent besetzte Wiedersehen mit den TV-Lieblingen müssen sich Fans wohl noch etwas gedulden. Denn aufgrund der momentanen Coronakrise liegt die Aufzeichnung der Sendung derzeit noch auf Eis Für den irischen Musiker JC Stewart (23) ist das aber noch lange kein Grund, sich nicht schon jetzt über die Titelmelodie des Serien-Specials Gedanken zu machen: Kurzerhand hat er den bekannten Show-Opener "I'll Be There For You" der Pop-Gruppe The Rembrandts auf Corona-Style umgedichtet.Im selbst gefilmten Musikvideo singt der junge Musiker von seinem Isolations-Alltag zwischen Netflix-Binge-Watching ("Tiger King") und seiner nicht enden wollenden Reise in Richtung Kühlschrank."Friends in 2020" avanciert binnen kürzester Zeit zum Mega-Hit. Nicht zuletzt, weil auch Seriendarstellerin Jennifer Aniston (51) den Clip begeistert in ihrer Instagram-Story erwähnt, die mit ihrem Profil knapp 33 Millionen erreicht. Seitdem schießt JC Stewarts Song quasi durch die Decke und auch große Radiostationen sind darauf aufmerksam geworden. Der junge Künstler kann sein Glück kaum fassen: "Heute hat Jennifer Aniston mein Video geteilt und ich bin auf der Playlist von (BBC) Radio 1", freut er sich in einem seiner Videos. "Jennifer ... lass uns heiraten!"