i Morgan Fairchild im Jahr 2011. REUTERS/Fred Prouser Überraschender Schritt "Friends"-Star startet mit 76 auf OnlyFans Morgan Fairchild hat mit 76 Jahren einen OnlyFans-Account eröffnet. Die US-Schauspielerin verrät, was ihre Fans dort zu sehen bekommen. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prominente auf OnlyFans sorgen immer wieder für Aufsehen. Nun reiht sich auch die 76-jährige Morgan Fairchild in diese Riege ein. Die US-Schauspielerin, bekannt als Chandlers Mutter in der Kultserie "Friends" und aus der 80er-Jahre-Serie "Falcon Crest", hat sich einen Account auf der Plattform eingerichtet.

"Ich lade neue Bilder und Videos hoch", erklärte die blonde Darstellerin gegenüber dem US-Magazin "People". Dabei stellte sie gleich klar: "Und bevor jemand fragt: Nein, nicht so, wie ihr es vielleicht meint!"

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Wie es bei TAG24 heißt, gehe es ihr hauptsächlich darum, Spaß zu haben, Quatsch zu machen und "über das zu reden, was mir gerade durch den Kopf geht". Sie möchte in einer zunehmend isolierenden digitalen Welt wieder mehr menschliche Nähe schaffen.

Kollegin Donna Mills machte es vor

Bereits im Sommer dieses Jahres wagte ihre Schauspielkollegin Donna Mills mit stolzen 85 Jahren den Schritt auf die Plattform. "Meine Fans werden mein wahres Ich sehen: die guten Haartage, die schlechten Haartage und alles dazwischen", erklärte sie damals.

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Mills habe Fairchild von ihren positiven Erfahrungen berichtet, woraufhin diese beschloss, es ebenfalls zu versuchen. Auf die Frage, warum sie jetzt mit OnlyFans starte, habe Mills eine einfache Antwort: "Das Leben ist zu kurz, um nur zuzusehen."