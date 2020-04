Friseure bleiben noch am längsten geschlossen

Die Zahlen geben Hoffnung, langsam denkt die Regierung auch über einen Plan nach, die Wirtschaft wieder hochzufahren.

Am Montag will die türkis-grüne Bundesregierung einen ersten vorsichtigen Fahrplan vorstellen, wie Österreich wieder "aufgesperrt" werden soll. Eines steht jetzt schon fest: Es wird sich um langsame Schritte mit strengen Auflagen handeln, um nicht einen dramatischen Anstieg der Corona-Infektionen zu provozieren.Wie Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer gegenüber Medien sagte, dürften kleine Fachgeschäfte zuerst wieder aufsperren dürfen. Also Elektrohändler oder Spielwarengeschäfte, die nicht zu den großen Ketten gehören. Wie der "Standard" berichtet, könnte dieser Schritt am 14. April erfolgen.In der nächsten Phase sollen dann größere Geschäfte an der Reihe sein, am längsten warten müssen demnach Unternehmen, bei denen starker Körperkontakt nötig ist. Das sind Dienstleister wie Friseure – die Corona-Frisur wächst also noch länger ungebändigt weiter – oder Physiotherapeuten.Derzeit wohl noch unklar ist die Frage, in welche Kategorie die Gastronomie fällt. Doch egal, wenn Wirtshäuser, Bars und Restaurants wieder öffnen dürfen – es dürfte zunächst nicht so sein wie zuvor. Die Öffnungszeiten werden wohl gestaffelt, Tische in größeren Abständen platziert.Offizielle Details dürfte wohl die Pressekonferenz am Montag bringen.