Frühchen per Helikopter auf Intensiv geflogen

Zu einem hochsensiblen Einsatz kam es am Donnerstag für den Christophorus-Hubschrauber ITH: Ein Baby musste nach der Geburt ins AKH geflogen werden.

Für ein erst wenige Stunden altes Leben stand die Crew des ÖAMTC-Christophorus ITH am Donnerstag im Einsatz. Der in Wiener Neustadt stationierte Rettungshubschrauber führte einen Inkubatorflug vom Krankenhaus in St. Pölten ins AKH nach Wien durch.In St. Pölten kam ein Bub viel zu früh auf die Welt, musste dringend auf die Intensivstation für Frühgeborene ins AKH gebracht werden. Der kleine Knabe wurde dabei von einem Kinderarzt begleitet. Größte Sensibilität der Crew im Umgang mit Früh- und Neugeborenen ermöglichte den raschen und schonenden Flug unter intensivmedizinischen Bedingungen.Nach nur wenigen Flugminuten konnte der junge Patient stabil direkt an der Intensivstation übergeben werden. "Wir wünschen dem Knaben und seinen Eltern alles erdenklich Gute für die Zukunft!", so die Helikopter-Crew.