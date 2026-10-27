i Fürst Albert II. REUTERS/Cesar Olmedo Trauer in Monaco Fürst Alberts Cousin (29) tot im Park gefunden Monaco unter Schock: Antoine de Massy, der Cousin zweiten Grades von Fürst Albert II., wurde mit nur 29 Jahren leblos in einem Park aufgefunden. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die monegassische Fürstenfamilie trauert um ein junges Mitglied. Antoine de Massy ist im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Der junge Mann war der Cousin zweiten Grades von Fürst Albert II. und über seine Großmutter, Prinzessin Antoinette, mit dem Fürstenhaus verbunden.

Die Nachricht seines Todes kam für seine Familie und sein Umfeld völlig unerwartet. Der 29-Jährige wurde am Sonntag (25. Oktober) tot in einem Park des Fürstentums aufgefunden. Die genauen Umstände sind bislang nicht offiziell geklärt.

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Wie auf bunte.de unter Berufung auf Monaco-Matin berichtet wird, wurde eine Untersuchung zur Todesursache eingeleitet. Eine Auswertung von Videoaufnahmen habe es den Ermittlern ermöglicht, eine Person zu identifizieren, die sich in der Nähe des Fundortes aufgehalten habe. Diese sei umgehend festgenommen worden. Es ist bisher unklar, ob es sich bei der Person um einen Verdächtigen oder Zeugen handelt.

Fürstenpaar spricht Beileid aus

In einer offiziellen Erklärung reagierten Fürst Albert II. und Fürstin Charlène auf den tragischen Todesfall. "Ihre Hoheiten teilen die Trauer seiner Familie und seiner Angehörigen und sprechen ihnen in dieser schweren Zeit ihr aufrichtiges Beileid aus", heißt es in dem Statement.

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Antoine de Massy war der Enkel von Prinzessin Antoinette (†90), der älteren Schwester von Prinz Rainier III. (†81). Sein Vater ist Baron Christian de Massy. Die Familie de Massy ist eng mit dem Tennissport im Fürstentum verbunden – eine Leidenschaft, die auch Antoine geteilt haben soll. Der Fürstenpalast beschrieb ihn als leidenschaftlichen Tennisspieler.