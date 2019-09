FummeIndes Paar knackte Autos in der Leopoldstadt

Eng umarmt und heftig küssend dürfte ein "Paar" in der Leopoldstadt davon abgelenkt haben, dass es in Wirklichkeit Autos knacken wollte.

Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnten einen 38-jährigen Mann und eine 26-jährige Frau (beide slowakische Staatsbürger) dabei beobachten, wie sie Einbruchsdiebstähle in zwei Fahrzeuge in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt verübten.Die Masche des Duos: Frau und Mann positionierten sich eng umschlugen, ein Pärchen mimend, am Gehsteig unmittelbar neben freien Parkplätzen. Als sich die Fahrzeuge eingeparkt hatten, konnte der 38-Jährige dabei beobachtet werden, wie er in eine Umhängetasche griff und offenbar etwas betätigte. Nachdem sich der jeweilige Lenker von seinem Fahrzeug entfernt hatte, stieg der Mann in den Wagen und durchsuchte ihn nach Wertgegenständen.In der Zwischenzeit beobachtete die 26-Jährige den Lenker. Bei der Festnahme wehrte sich der 38-Jährige heftig und schrie dabei lautstark. Er konnte durch Anwendung von Körperkraft überwältigt werden, er blieb dabei unverletzt.Bei den beiden Tatverdächtigen konnte zahlreiches Diebesgut sichergestellt werden. Weiters wurde ein sogenannter "Jammer", ein Störsender zur Funkunterbrechung eines Pkw-Schlüssels, sichergestellt. Die beiden mutmaßlichen Täter befinden sich in Haft. Weitere Ermittlungen laufen.