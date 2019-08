Fünf Fahrräder über Nacht aus Carport gestohlen

Bild: Kein Anbieter/keine Quellenangabe (Symbolfoto)

Böse Überraschung für einen Hausbesitzer in Mannswörth: Über Nacht wurden fünf Fahrräder aus dem Carport des Wohnhauses gestohlen.

Fünf, teils hochpreise, Fahrräder wurden am Wochenende in Schwechat-Mannswörth (Bezirk Bruck an der Leitha) gestohlen. Die Räder waren unter dem Carport des Einfamilienhauses abgestellt. In der Früh waren die Räder weg.



Der Besitzer konnte nur noch Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Ermittlungen der Exekutive laufen, der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Chancen für den Eigentümer, die Räder wieder zu erlangen, sind gering - die Aufklärungsquote bei Raddiebstählen ist sehr gering. (Lie)