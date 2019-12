Fünf Generationen voller Frauenpower

Vor zwei Wochen erblickte die kleine Liona das Licht der Welt. Und sie kann sich sicher sein, dass sie zu einer selbstbewussten, starken Erwachsenen herangezogen wird.

Vor zwei Wochen erblickte die herzige Liona Nagy aus Traiskirchen-Möllersdorf im Bezirk Baden das Licht der Welt. Und sie kann sich sicher sein, dass sie zu einer selbstbewussten, starken Frau herangezogen wird.Denn: Sie wurde in eine Familie voll Frauenpower geboren. Ur-Ur-Oma Emilie (am Foto mit Baby Liona im Arm ist Jahrgang 1938), Ur-Oma Silvia (1959 geboren), Oma Nicole (Jahrgang 1979) und Mama Chiara (im Jahr 2000 geboren; im Bild von unten nach oben) werden ihr von nun an im Teamwork zeigen, wie man die Welt erobert.„Wir sind so stolz", erzählt Oma Nicole (2.v.o.) im-Gespräch.