Fünf Personen im Wagen: Polizei stoppt Schlepper

Ein Syrer (44) versuchte in seinem Auto fünf Personen von Österreich illegal über die Grenze nach Deutschland zu bringen – gestoppt.

Lenker durfte weiter fahren

Wenige Kilometer von der Grenze entfernt konnte die Bundespolizei Passau eine Schleppung von fünf Personen verhindern.Beim ehemaligen Grenzübergang Obernberg (Bez. Ried/I.) überprüften die Beamten einen silbernen VW Touran. Der syrische Fahrer konnte sich mit einer gültigen Aufenthaltserlaubnis für Deutschland ausweisen. Einen erforderlichen Reisepass hatte er aber nicht bei sich.Seine vier irakischen Begleiter (20-31) sowie ein 21-jähriger Iraner konnten keine Ausweisdokumente vorzeigen. Vor Ort äußerte der Fahrer laut Polizei, er habe die Personen in Österreich angetroffen und sie auf deren Bitte nach Deutschland befördert.Laut den ersten Ermittlungen der Bundespolizei in Deutschland werden diese Angaben aber angezweifelt.Der 44-jährige Lenker wurde wegen Einschleusens von Ausländern und versuchter unerlaubter Einreise angezeigt. Da er in Deutschland über einen festen Wohnsitz verfügt, konnte er seine Reise nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen fortsetzen.Seine fünf Begleiter erhielten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise und wurden nach Österreich zurückgewiesen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Bundespolizeiinspektion in Passau.