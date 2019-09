Fünf Sterne stimmen für Koalition mit PD in Italien

Bild: picturedesk.com

Die italienischen Fünf Sterne-Aktivisten haben sich am Dienstag bei einer Online-Befragung mehrheitlich für eine Koalition mit den oppositionellen Sozialdemokraten (PD) ausgesprochen.

79,3 Prozent der Beteiligten, insgesamt 63.146 Personen, stimmten bei der Online-Befragung für eine Koalition mit den Sozialdemokraten. 20,7 Prozent der Wahlbeteiligten, also 16.488 Aktivisten waren gegen eine Allianz mit der PD-Partei.



Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, freut sich über dieses Ergebnis und glaubt, dass die Krise nun vorbei sei: "Ich bin über dieses Ergebnis stolz. In knapp einem Monat haben wir mit einer neuen Methode im Zeichen der Transparenz die Regierungskrise gelöst", so der Politiker bei einer Pressekonferenz.



Der designierte Premier Giuseppe Conte wird wohl am Mittwoch seine Ministerliste dem Präsidenten Sergio Mattarella vorstellen. (red)