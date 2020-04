Fünfjähriger will Lieblings-Spieler um 17 Euro kaufen

Der Fünfjährige Ben Auton ist großer Fan von Fußball-Profi Ben White. Um den Leihspieler nicht zu verlieren, schlachtete der kleine Leeds-Fan sein Sparschwein.

Brighton-Geschäftsführer Paul Barber staunte nicht schlecht, als er den handgeschriebenen Brief des fünfjährigen Leeds-Fans Daniel las. Der bemühte sich mit seinem gesamten Ersparten darum, seinen von Brighton an Leeds verliehenen Lieblingsspieler Ben White fest zu verpflichten."Lieber Paul", schrieb der Fünfjährige, "mein Name ist Daniel Auton, ich bin fünf Jahre alt und ich bin Fan von Leeds United. Ich schreibe Ihnen diesen Brief bezüglich eines Ihrer Spieler, der aktuell an uns ausgeliehen ist. Der Spieler, um den es geht, ist mein Lieblingsspieler Ben White. Falls es irgendwie möglich ist: Können wir Ben bitte, bitte, bitte am Ende der Saison kaufen? Ich habe all mein Geld in meinem Sparschwein gezählt und ich habe 15,07 Pfund, falls das etwas hilft", schrieb der kleine Daniel.Doch das kuriose Transferangebot über umgerechnet 17,33 Euro lehnte der Brighton-Boss ab. Nicht allerdings, ohne dem kleinen Daniel persönlich zu antworten."Wir haben dein Angebot ernsthaft geprüft, aber ich kenne unseren Trainer Graham Potter und unseren Sportdirektor Dan Ashworth –und beide sehen Ben als einen sehr wichtigen Teil unserer Zukunftspläne. Es tut mir leid, aber wir können Ben im Moment nicht verkaufen", antwortete Barber, der aber lobte: "Du hast eindeutig ein gutes Auge für außergewöhnliche junge Talente."Auch Leeds United reagierte auf den Brief, versprach dem kleinen Daniel, noch einmal das Angebot nachzubessern. "Du bist nach der Schule herzlich bei ums willkommen, um Sportdirektor Victor Orta zu unterstützen."