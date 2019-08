Für 195.000 nö. Schüler wird's ab Montag ernst!

Bild: Kein Anbieter/Daniel Schaler

Rund 195.000 Schüler müssen ab Montag wieder früh aus den Federn, denn: Das neue Schuljahr beginnt!

Und auch insgesamt 700 Lehrer starten in den neuen Job. „Mit zirka 400 Neuanstellungen im Landes- und 300 im Bundesbereich sind wir gut aufgestellt", so nö. Bildungsdirektor Johann Heuras.



MINT-Schwerpunkt wird ausgebaut



Heuer wieder am Programm: Eigene Deutsch-Förderklassen – 41 an der Zahl. Ebenso wie der Naturwissenschaft und Technik-Schwerpunkt (MINT) in den Mittelschulen, der jetzt aufgrund seiner Beliebtheit seit Einführung im Schuljahr 2018/2019 ausgebaut wird.



Heuer neu im Hintergrund auf Organisationsebene: Niederösterreich wird in sechs Bildungsregionen eingeteilt, um Schülerströme besser zu lenken, ein großer Schwerpunkt soll außerdem ein Maßnahmenpaket gegen – vor allem digitale – Gewalt an Schulen sein. "Das Paket wird noch dieses Jahr präsentiert", so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Heuras ergänzt: "Hier soll in allen Schulen ein Prozess eingeleitet werden zur Verbesserung der Schulkultur, um Gewalt den Nährboden zu entziehen." (nit)