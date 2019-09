Gras frisst Schulweg, zum Gehen ist fast kein Platz

Strauch frisst Gehsteig! Das passiert gerade im Linzer Süden, in Pichling. Das Problem: Der Gehsteig, der hier verschwindet, ist der Schulweg vieler Kinder.

Auch ein Radweg ist betroffen

Auf der Beschwerdeplattform "Schau auf Linz" gibt es sie regelmäßig: Berichte über Gehsteige oder Radwege, die von Büschen und Bäumen daneben regelrecht "aufgefressen" werden.Im Linzer Süden passiert gerade das selbe. Fotos aus Pichling von Dienstag zeigen, dass ein Gehsteig im Drosselweg fast nur noch grün ist. Zum Randstein bleiben den Fußgängern vielleicht noch knapp 30 Zentimeter Platz.Alarmierend: Genau an dieser Stelle müssen ab kommender Woche zum Schulstart wieder zahlreiche Schüler vorbei gehen. Der "grüne Gehsteig" führt nämlich direkt zur Volksschule in Pichling.Ausweichen auf die andere Straßenseite ist ebenfalls keine Option. Denn dort blockiert eine riesige Baustelle mit zahlreichen Baufahrzeugen ebenfalls den Gehweg.Mittwochfrüh schien es dann so, als würde das Problem endlich gelöst werden. Denn nur wenige Hundert Meter vom "grünen Gehsteig" entfernt, wurden Hecken geschnitten.Der Gehweg ist die Gärtnern dabei offensichtlich nicht aufgefallen.Mit ähnlichen Problemen müssen sich Radfahrer zwischen Derfflingerstraße und Prinz-Eugen neben der Autobahn herumschlagen. Wie ein User auf der Plattform "Schau auf Linz" mit einem Foto verdeutlicht, sind in diesem Bereich die Brennnesseln schon auf rund 50 cm angewachsen und ragen in den Radweg herein.Laut der Plattform, ist der Eigentümer bereits darüber informiert worden, die Pflanzen zu schneiden.Nun muss also nur noch eine rasche Lösung für den Drosselweg gefunden werden. Damit auch die Schüler ohne Schikanen zum Unterricht gelangen.