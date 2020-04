Fürst Albert darf wieder zu seiner Familie

Der monegassische Fürst hat seine Erkrankung überstanden und erholt sich jetzt im Kreise seiner Lieben.

Fürst wieder mit Familie vereint

Wiedersehen am Mont Agel

Erleichterung und Freude in Monaco: Fürst Albert II. hat das Coronavirus besiegt . Alberts Tochter Jazmin Grimaldi, die der Prinz zusammen mit Tamara Rotolo hat, teilte die freudige Nachricht über Instagram mit der Welt."Unser Gebete wurden erhört", schreibt die 28-jährige und berichtet, dass sich Albert zur weiteren Erholung weiterhin in Quarantäne begeben wird. Diesmal allerdings zusammen mit seiner Familie. Der Fürst wird sich auf sein Anwesen am Mont Agel zurückziehen, wo sich bereits seine Frau Prinzessin Charlene und die fünfjährigen Zwillinge Jaques und Gabriella in häuslicher Isolation befinden.Für die nächste Zeit seien weder Termine noch öffentliche Auftritte oder Reisen geplant, bestätigt Fürst Albert gegenüber der Zeitschrift " People " und scherzt, dass er sich bei seiner Ankunft am Landsitz auf eine Willkommens-Banner freuen würde. In den letzten Tagen habe er mit seiner Familie lediglich via Videotelefonie Kontakt gehalten.