Fußgänger (46) am Schutzweg von Lkw erfasst

Heftiger Unfall am Dienstagmorgen in Vösendorf: Ein 46-Jähriger wurde beim Überqueren der Schönbrunner Allee von einem abbiegenden Lastwagen erfasst.

In Vösendorf (Bez. Mödling) kam es am Dienstag gegen 6:40 Uhr zu einem folgenschweren Unfall auf der Schönbrunner Allee. Ein 46-jähriger Einheimischer wollte die Straße am Zebrastreifen queren, wurde dabei von einem anderen 46-Jährigen am Steuer eines Lkw-Vans übersehen.Der Lenker aus dem Bezirk Gmünd erfasste den Fußgänger beim Abbiegen mit seinem Auto. Der 46-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Unfalllenker stieg sofort, alarmierte die Rettung und leistete gemeinsam mit anderen Verkehrsteilnehmern Erste Hilfe.Der Schwerverletzte wurde dann vom Rettungsdienst ins AKH nach Wien gebracht. Die Polizei führte einen Alkotest mit dem Unfalllenker durch, der verlief negativ.