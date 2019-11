Fußgänger (64) in Spittal von Auto angefahren

Am Mittwoch kam es im Ortszentrum von Spittal an der Drau (Kärnten) zu einem Unfall: Eine Autofahrerin übersah beim Einbiegen einen Fußgänger.

Leichte Verletzungen

Eine 64-jährige Wolfsbergerin bog am Mittwoch gegen 10:30 Uhr mit ihrem Auto im Ortszentrum von Spittal an der Drau von der Villacher Straße in eine Parkplatzzufahrt ein. Dabei übersah sie einen 64-jährigen Fußgänger, erfasste diesen und stieß ihn zu Boden.Der Spittaler erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Alle Alkotests verliefen negativ.