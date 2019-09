Fußgänger auf A1 von Autos überrollt – tot

Eine bislang unbekannte Person ist in der Nacht auf Sonntag auf der A1 bei Asten von mehreren Autos überrollt und getötet worden. Nun wurde eine Obduktion angeordnet.

Leichenteile bei Autobahnabfahrt entdeckt

Laut ersten Polizei-Berichten dürfte sich das Unglück in der Nacht auf Sonntag kurz vor 5 Uhr ereignet haben. Mehrere Autofahrer hätten sich zunächst noch bei der Polizei gemeldet und angegeben, ein dunkel gekleideter Mann würde bei Asten (Bez. Linz-Land) in Fahrtrichtung Wien entlang des Pannenstreifens spazieren.Die Beamten der Autobahnpolizei Haid (Bez. Linz-Land) konnten allerdings niemanden finden. Etwas mehr als eine Stunde danach entdeckte die Polizei dann einen stark beschädigten Lkw beim Autobahnparkplatz St. Valentin (NÖ)."Der Lenker ist uns bekannt und der Wagen wurde sichergestellt", hieß am Montag auf-Nachfrage.Und ebenfalls nur kurz danach wurde der Exekutive der Fund von Leichenteilen im Bereich der Abfahrt Amstetten/West gemeldet.Laut derzeitigem Stand dürfte der bislang unbekannte Mann von dem Lkw angefahren und von einem anderen Wagen mitgeschleift worden sein. Zudem sollen ihn mehrere Autos überrollt haben.Durch eine für Nachmittag angeordnete Obduktion erhoffen sich die Ermittler Aufschlüsse zur Identität und zum Unfallhergang.