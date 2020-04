Ankick für Fußball am Garagendach verschoben

Dass eine Garage nicht nur zum Parken da ist, zeigt ein Projekt in der Seestadt Aspern: Neben 441 Stellplätzen gibt es am Dach auch Fußballplätze. Gekickt wird derzeit aber noch nicht.

Die multifunktionale Garage " Seehub " öffnete Ende Februar in der Seestadt Aspern (Donaustadt) ihre Türen. Bis das erste Match auf dem Dach angepfiffen werden kann, dauert es allerdings noch. Aufgrund der Coronakrise musste Betreiber Andreas Steinbach die Eröffnung am 27. März absagen. "Auch wenn für viele von euch Fußball zur Grundversorgung zählt. Im Rahmen der behördichen Anweisungen bleibt Andi kickt.™ bis auf Weiteres geschlossen", heißt es auf der Website Insgesamt umfasst die Sportanlage, die direkt bei der U2-Station Seestadt liegt, fünf Felder. Auf einen in der Größe 20 mal 15 Meter können insgesamt vier Spieler den Ball hinterher jagen. Auf vier weiteren (30 mal 15 Metern) haben bis zu zehn Personen Platz.Für Sportler stehen auch Umkleideräume und eine Kantine zur Verfügung. "Bei uns können auch Kindergeburtstage und Partys gefeiert werden", erklärt Geschäftsführer Andreas Steinbach.Sobald die Regierung den Anstoß zur Eröffnung gibt, ist die Anlage werktags von 7 bis 23 Uhr geöffnet, an Wochenenden und Feiertagen sperrt sie um 9 Uhr auf.