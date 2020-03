"Scheiß N****" – Kicker (25) nach Tor beschimpft

Beim Freundschaftsspiel zwischen Kronberg und Markgrafneusiedl kam es in Niederösterreich zu einem üblen Rassismus-Eklat.

Rassismus-Eklat am Wochenende im Weinviertel – und das bei einem Freundschaftsmatch.In Kronberg (Bezirk Mistelbach) matchten sich die Zweite-Klasse-Mannschaften Kronberg und Markgrafneusiedl. Der dunkelhäutige Joseph Asiedu (25) setzte dabei zum Sprint an, lief seinem Gegenspieler auf und davon und erzielte ein Tor.Danach soll der Markgrafneusiedl-Offensivspieler vom Kronberg-Fußballer übelst beschimpft worden sein: „Scheiß N****."Asiedu machte den Fall auf Instagram publik: „Bei so etwas, kann man einfach nicht weghören. Man wird beleidigt, weil man eine andere Hautfarbe, Herkunft, Religion oder einen anderen kulturellen Hintergrund hat. Man muss endlich aufstehen und solche Sachen melden." Laut „NÖN" nahm der Kronberg-Trainer den verantwortlichen Kicker sofort vom Feld: „So etwas wird bei uns nicht geduldet. Wir entschuldigen uns natürlich bei dem Spieler." Vorerst sei der Kronberg-Fußballer auch suspendiert worden.Im Gespräch mit der "NÖN" verwies Joseph Asiedu darauf, dass Beschimpfungen immer wieder vorkommen würden: "Es passiert ab und zu. Manchmal hört man das und manchmal hört man das nicht. Es kommen ja auch manchmal Freunde zuschauen und dann erzählen die mir das – was ein Zuschauer gesagt hat oder ein Spieler vom Gegner. Also das kommt öfter vor, nur irgendwann hast du keine Geduld mehr. Irgendwann reicht es dir."Am 21. März soll es zu einem zweiten Testspiel zwischen den beiden Teams kommen. Ob Asiedu auch auflaufen wird, lässt er noch offen.