Future Nostalgia - Dua Lipa lässt neuen Song hören

Die britische Popsängerin hat am Freitag den Titeltrack ihres kommenden Albums "Future Nostalgia" veröffentlicht

Auf Instagram kündigte die 24-jährige den Song einen Tag vorher an. "Heute abend, zum letzten Vollmond der Dekade, kommt der Titeltrack meines Albums 'Future Nostalgia' auf allen Plattformen". Geschreiben hat sie den Titel gemeinsam mit Jeff Bhasker und Clarence Coffe Jr. an einem Nachmittag in Los Angeles."Es ist alles spielerisch und spaßig, wir haben uns dabei nicht allzu ernst genommen. Trotzdem lieben wir ihn so sehr, dass wir ihn mit euch teilen wollten", ließ Dia weiter über das Lied wissen.Am 19. Mai 2020 kommt der Superstar für ein Konzert in die Wiener Stadthalle. Tickets für die Show sind nach wie vor auferhältlich.