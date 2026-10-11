i G.G. Anderson in der TV-Show "Immer wieder sonntags" im Europa-Park Rust, Juni 2026 IMAGO/Future Image "Sonntagskind – Mein Leben" G. G. Anderson: Schlagerstar packt über "Herzilein" aus Schlagersänger G. G. Anderson blickt in seiner neuen Biografie "Sonntagskind – Mein Leben" auf bewegte sechs Jahrzehnte zurück. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

G. G. Anderson, mit bürgerlichem Namen Gerd Grabowski, zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der deutschsprachigen Schlagermusik.

Hinter seinem Künstlernamen verbirgt sich eine außergewöhnliche Karriere, die von vielen überraschenden Wendungen und internationalen Ambitionen gekennzeichnet ist.

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Von seinen frühen Anfängen als Mitglied der Band Blue Moons, mit der er im Privatjet nach London reiste und sogar im legendären Marquee Club auftrat, bis hin zu großen Solo-Erfolgen wie "Sommernacht in Rom", "Mädchen Mädchen" oder "Cheerio" oder als Komponist zahlreicher Hits, hat Anderson viel erlebt.

Wie die "Schlagerprofis" berichten, blickt der Künstler in seiner angekündigten Biografie "Sonntagskind – Mein Leben" offen auf sechs Jahrzehnte seines Lebens zurück. Die Veröffentlichung des Buchs ist für das Frühjahr 2027 im molino Verlag geplant.

zVg

Unerwartete Wendungen und große Hits

Eine der besonderen Anekdoten: Der Titel "Mama Lorraine" war ursprünglich für Boney M. vorgesehen, bis Produzent Frank Farian nach dem Hören des Demo-Bands entschied: "Das ist dein Lied!".

Auch hinter dem Hit 'Herzilein', den er für die späteren Wildecker Herzbuben schrieb, steckt eine ungewöhnliche Geschichte: Anderson ließ anwaltlich festhalten, dass sich die Single mindestens eine Million Mal verkaufen werde – was sich tatsächlich bewahrheitete.

In den vergangenen Jahren macht Anderson auch wegen gesundheitlicher Shwierigkeiten von sich reden. 2013 erlitt er zwei Schlaganfälle, was zu Taubheitsgefühlen auf der rechten Körperhälfte und einem hängenden Mundwinkel führte. Eine schnelle Intensivbehandlung verhinderte bleibende Schäden.

2021 erkrankte er an einer schmerzhaften Fazialisparese (Nervenentzündung mit einseitiger Gesichtslähmung), die rund neun Monate andauerte und auch Sprachstörungen verursachte. Seit September 2022 gilt diese Lähmung aber als überwunden.

Das letzte Studioalbum von G.G. Anderson mit dem – passenden – Titel "Sieben Leben" erschien vor zwei Jahren.

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Die kommende Biografie verspricht in einen offenen und warmherzigen Einblick hinter die Kulissen von sechs Jahrzehnten Musikgeschichte und in das Leben eines Künstlers, dessen Gespür für Hits ihn immer wieder an die Spitze brachte.