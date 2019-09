Gabalier veröffentlicht Trennungs-Song

Nach dem Liebes-Aus mit Silvia Schneider veröffentlicht Andreas Gabalier den Titeltrack aus seinem letzten Studioalbum als Single.

Nur wenige Tage nach dem offiziellen Beziehungsende mit der Moderatorin und Designerin Silvia Schneider veröffentlicht Andreas Gabalier einen Trennungssong. Bei "Vergiss Mein Nicht" handelt es sich um den Titeltrack seines letzten Studioalbums. Er ist nun als Single erhältlich."Ein solches Pensum kann selbst der stärkste Steirer nicht absolvieren, ohne an der ein oder anderen Stelle Kompromisse eingehen zu müssen", heißt es in einer Aussendung. "Das ist nicht ganz ungefährlich ... denn nie darf man aus den Augen verlieren, was der eigentliche Motor hinter großen Taten ist: Die Liebe."Apropos Motor: Die neue Single-Auskopplung des Mountain Man drückt ordentlich aufs Gas. Schon die resche Klavier-Melodie zu Beginn kündigt temporeiche, Headbanger-taugliche Gefühlseruptionen an. Spätestens beim Einsatz der E-Gitarren fühlt man sich an Bands wie HIM oder gar Rammstein erinnert. Die Streicher, die sich im Refrain dazuschwindeln, beschwören hingegen den Stadion-Pop von Sportfreunde Stiller und Konsorten.Alles in allem also generischer Rudel-Rock – aus jedem Bandcamp ein Hund. Auch stimmlich scheint sich Andreas Gabalier an mehreren Quellen gelabt zu haben, mal säuselt er mit krächzendem Raucher-Tenor, mal mit rauer Sprechgesang-Inbrunst von der Liebe.