500.000 bei Gabalier-Solo-Show auf Facebook

Ein paar kleine Problemchen sorgten beinahe dafür, dass die "One-Man-Live-Show" vom Volks-Rock'n'Roller abgesagt wurde. Am Ende lief dann doch alles rund. Rekordverdächtig ist die Zuschauerzahl.

Eineinhalb Stunden lang sang Andreas Gabalier für seine Fans auf Facebook. Und die schalteten fleißig ein. Der Sänger ist es gewohnt in Stadien zu spielen, in denen bis zu 80.000 Menschen Platz haben. Am Montag schaute ihm aber sogar knapp eine halbe Million zu.Zu Beginn entschuldigte sich Gabalier noch. Er vermutete, dass genau zu dem Zeitpunkt sehr viele Leute Super Mario spielen würden. Der Vorteil derzeit: Wir haben alle verdammt viel Zeit.Nach den kleinen technischen Schwierigkeiten ging es aber flüssig über die Bühne. Song nach Song lieferte der Musiker. Seine Anhänger freute es. In den Kommentaren bedankten sie sich für die Aktion: "Erste Reihe fußfrei und das ohne ewig langes Anstehen und Kontrollen", schrieb eine Zuschauerin.Gegen Ende hin hatte Gabalier aber noch etwas am Herzen, das er loswerden wollte: "Das ist eine unglaublich herausfordernde Zeit". Er wünsche sich, dass sich die Menschen ein wenig besinnen. Denn vielleicht habe man den Lebenswandel ein wenig zu weit getrieben in den letzten Jahren. Der Planet könne wohl nicht mehr. Der Volks-Rock'n'Roller weiter: "Vielleicht merken wir, dass es gar nicht so viel braucht." Dann äußert er noch einen Wunsch: "Vielleicht zündet der ein oder andere eine Kerze an und schaut Richtung Himmel. Jetzt ist wieder die Zeit für ein Gebet." Bevor er dann seinen letzten Song anspielte, meinte Gabalier: "Vielleicht ist das eine Ermahnung von oben".