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Sicherheit auf Reisen

Gadget um 6 Euro spürt versteckte Kameras auf

Forscher haben einen Smartphone-Aufsatz entwickelt, der mit Hilfe von KI versteckte Kameras in Hotels und Ferienwohnungen aufspüren kann.
Technik Heute
Von Technik Heute
16.09.2026, 20:07
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Immer wieder berichten Urlauber davon, in ihren Airbnb-Wohnungen oder Hotelzimmern versteckte Kameras entdeckt zu haben. Diese sind oft geschickt in Lüftungsschächten, Klimaanlagen oder Rauchmeldern versteckt. Bisher war das Aufspüren solcher Kameras schwierig und zeitaufwändig.

KI-Aufsatz entlarvt versteckte Kameras

Forscher aus Südkorea und Singapur haben nun eine Lösung entwickelt: den Smartphone-Aufsatz SweepLED. Das System soll versteckte Kameras mit einer Genauigkeit von 94 Prozent erkennen - weit besser als bisherige tragbare Detektoren.

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Der Aufsatz funktioniert mit mehreren LEDs, die Lichtimpulse aussenden, wie t3n berichtet. Eine KI wertet die Reflexionen aus und erkennt innerhalb von etwa fünf Sekunden, ob es sich um eine Kameralinse handelt. Der Trick: Kameralinsen reflektieren Licht anders als gewöhnliche Glas- oder Metalloberflächen.

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Hardware kostet nur 6 Euro

"Versteckte Kameras stellen eine ernsthafte Bedrohung für die persönliche Sicherheit und die Privatsphäre im Alltag dar", erklärt Mitautor Jun Han von der KAIST School of Computing. Die günstige Hardware-Lösung ermögliche es auch Laien, die Technologie zu nutzen.

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Die Kosten für den Smartphone-Aufsatz belaufen sich auf nur rund sechs Euro. Allerdings existiert SweepLED derzeit nur als Prototyp und ist noch nicht als fertiges Produkt erhältlich. Wann und ob das Gadget auf den Markt kommt, ist noch unklar.

tec,16.09.2026, 20:07
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