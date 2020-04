Gallerien laden zur ersten "Online-only"-Kunstwoche

Mit "not cancelled" startet morgen, am 2. April, die erste Online-Kunstwoche Österreichs – 15 Wiener Galerien und Kunsthäuser sind mit dabei!

Initiator Istvan Szilagyi

Auf Kunst muss man in Wien trotz Corona-Sperre nicht verzichten. Österreichs erste Kunstwoche, die nur online stattfindet, macht Kunst von 2. bis 9. April auch in Zeiten wie diesen erlebbar. Das einwöchige Festival bietet unter www.notcancelled.art eine Sammelausstellung von zeitgenössischen Künstlern. Täglich gibt es zusätzlich zur Ausstellung auch Events – nur eben im Netz: Virtuelle Touren und Rundgänge als Live-Stream, Interviews und Making-Of-Videos mit Blick hinter die Kulissen und in die Ateliers der Künstlerinnen und Künstler.15 Wiener Galerien laden in den digitalen Showroom, darunter sowohl renommierte als auch neue Adressen: Croy Nielsen, Ermes Ermes, Exile, Galerie Emanuel Layr, Felix Gaudlitz, Galerie Hubert Winter, Georg Kargl Fine Arts, BOX., Galerie Martin Janda, Galerie Meyer Kainer, Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Gianni Manhattan, Shore, Sophie Tappeiner, Vin Vin und Zeller van Almsick.Hinter der Idee steht die Wiener Digital-Agentur "treat.agency". Istvan Szilagyi, Initiator von "not cancelled"sieht im Corona-bedingten Rückzug ins Private auch eine Chance für die Kunst-Branche: "Die digitale Erfahrung wird den Besuch einer Galerie nicht ersetzen. Wir möchten mit 'not cancelled' das Ökosystem der heimischen Kunst- und Galerie-Szene aber dabei unterstützen, diese Krise nicht nur zu überstehen, sondern vielleicht sogar gestärkt aus ihr hervorzugehen", so der Initiator.Mehr auch auf Instagram unter www.instagram.com/notcancelled.art oder dem Hashtag #notcancelled