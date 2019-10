Game City sucht Champs der Nintendo-Spielehits

Gleich zwei österreichische Meisterschaften gehen mit Nintendo-Spielen auf der Wiener Game City über die Bühne. Gezockt wird "Splatoon 2" und "Super Smash Bros. Ultimate".

Wann: 18. – 20. Oktober 2019

Öffnungszeiten: Fr 9 – 18 Uhr, Sa und So 10 – 19 Uhr

Lange Nacht der Game City powered by AK Young: Fr von 19 – 24 Uhr, Eintritt mit Anmeldung ab 16 Jahren

Eintritt frei!

Wo: Wiener Rathaus, Eingang über Rathausplatz

Nintendo hat die Koffer bereits gepackt für die Wiener Game City, die vom 18. bis zum 20. Oktober wieder Tausende Videospieler, Cosplayer, Multimedia- und eSports-Fans ins Wiener Rathaus locken wird. In diesem Jahr kann man sich auf gleich zwei österreichische Meisterschaften freuen.Am Samstag, dem 19. Oktober, wird geklärt, wer das beste österreichische Team in "Splatoon 2" ist. Und am Sonntag, dem 20. Oktober, geht es um den Champion-Titel in "Super Smash Bros. Ultimate". Auf die Sieger der beiden Turniere wartet neben Ruhm und tollen Preisen noch eine besondere Ehre: Sie werden Österreich beim Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup 2019-2020 bzw. bei der Splatoon 2 European Championship 2019-2020 vertreten.Beide Turniere dienen als Qualifikationsrunden für die jeweiligen Europameisterschaften. In Splatoon 2 treten Teams zu je vier Spielern gegeneinander an und versuchen, möglichst große Areale mit ihrer eigenen Team-Farbe zu markieren. Auch der Wettkampf um die letzten beiden Finalplätze findet am 19. Oktober auf der Game City statt. Am selben Tag entscheidet sich dann auch, wer österreichischer Meister wird.Aber noch mehr: Bei der Splatoon 2 European Championship 2019-2020, deren Termin noch nicht feststeht, erhalten die neuen rot-weiß-roten Champions zusätzlich die Chance, die amtierenden Europameister, Team Rogue aus Frankreich, zu entthronen.In Super Smash Bros Ultimate treten – wie schon bei der letzten Staffel des European Team Cups – Dreierteams gegeneinander an. Die Begegnungen werden in den Spielmodi 2-gegen-2 Smash, 1-gegen-1 Smash für alle und 3-gegen-3 Squad Smash ausgetragen. Ein wichtiger Unterschied zur vergangenen Saison: Der Smash Ball fällt weg, sodass die Kämpfe nun ganz ohne Items stattfinden. Auch hier findet der Wettkampf um die letzten beiden Tickets auf der Game City statt, und zwar am 20. Oktober.Am selben Tag geht es dann auch schon für alle vier Gewinnerteams ins Finale um den österreichischen Titel. Auch hier gilt: Das Siegerteam des Turniers auf der Game City wird Österreich beim Europafinale des Super Smash Bros. Ultimate European Team Cup 2019-2020 vertreten. Für beide Sieger-Teams übernimmt Nintendo bei den jeweiligen Europameisterschaften die Reise- und Übernachtungskosten.