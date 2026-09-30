i HBO Max Das Warten hat ein Ende Mega-Überraschung! Neuer "Game of Thrones"-Film kommt Warner Bros. hat endlich den Kinostart für den ersten Film aus dem "Game of Thrones"-Universum fixiert. Im Juni 2029 soll es so weit sein. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 08:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für alle Fans des "Game of Thrones"-Universums: Der erste Kinofilm hat nun einen konkreten Starttermin. Warner Bros. will "Game of Thrones: Aegons Conquest" am 1. Juni 2029 in die US-amerikanischen Kinos bringen.

Hierzulande dürfen sich Fans auf den 31. Mai 2029 freuen. Damit bleiben allerdings noch gut zwei Jahre und acht Monate Zeit.

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Das gab das Studio am Dienstag bekannt, heißt es auf rtl.de. Der Titel des Projekts wurde bereits früher auf der Kinomesse CinemaCon bestätigt.

König Aegon erobert Westeros

Im Zentrum des Films steht König Aegon I. Targaryen, der Westeros erobert und damit den Grundstein für die lange Herrschaft seines Hauses legt. Er ist ein Vorfahre von Daenerys Targaryen.

Die Regie übernimmt Owen Harris, der bereits drei Folgen von "House of the Dragon" als Regisseur verantwortet hat. Mit Westeros kennt er sich also schon aus. Das Drehbuch stammt von Beau Willimon.

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Besetzung noch geheim

Wer die Hauptrollen spielen wird, ist noch nicht bekannt. Bis zum Kinostart ist aber auch noch genügend Zeit für Casting-Entscheidungen.

Interessant: Bereits 2013 wurde über einen "Game of Thrones"-Film gesprochen. Damals war die Serie nach den Romanen "Das Lied von Eis und Feuer" von George R.R. Martin gerade einmal zwei Jahre bei HBO zu sehen.

Auf dem Bildschirm bleibt Westeros derweil fest in der Hand von HBO. Der Sender hat aktuell zwei Ableger im Programm: "House of the Dragon" zeigte im Sommer seine dritte Staffel, auch "A Knight of the Seven Kingdoms" läuft weiter.