GoT-Reunion bei Marvel's neuer Superhelden-Truppe

"Game of Thrones"-Star Kit Harrington und Angelina Jolie sind Mitglieder der neuen Marvel-Superhelden-Truppe "The Eternals"

Wie Filmproduzent Kevin Feige auf der Disney-Messe D23 verkündet, spielt Harrington die Rolle des "Black Knight" Dane Whitman – an der Seite seines ehemaligen GoT-Kollegen Richard Madden (33), der die Hauptrolle des Ikaris bekommen hat.Neben den beiden "Game of Thrones"-Darstellern, sind auch Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie (44) und Selma Hayek (52) mit von der Superhelden-Partie.Noch sind kaum weitere Details zum Film bekannt geworden, außer: "The Eternals" sind humanoide Wesen mit Superkräften. Man darf also gespannt sein...Einen ersten - ganz kleinen - Vorgeschmack, was Marvel-Fans ab dem 5. November 2020 im Kino erwarten könnte, gibt folgendes Bild, das die verschiedenen Hauptfiguren in ihren Kostümen zeigt.(jd)