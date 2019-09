Daenerys' Clan wird zum brutalen 2. GoT-Spinoff

Kaum vorbei, steht "Game of Thrones" schon wieder in den Startlöchern. Das 2. (!) Prequel ist bestätigt.

Wo Targaryens sind, fließt das Blut in Strömen

Der Anfang vom Ende ...

Wahrcheinlich 2021 kommt die Vorgeschichte zu "Game of Thrones" ins Fernsehen. Der Arbeitstitel lautet "Bloodmoon", in Nordirland wird bereits gedreht.Doch eine Serie allein kann die Nachfrage nicht befriedigen. Deshalb gab HBO grünes Licht für eine zweite Prequel-Serie. Das neue Projekt soll die Geschichte des Hauses Targaryen beleuchten. Die Vorfahren von Daenerys haben neben Drachen genug Leichen im Keller, um Spannung zu garantieren.Der neue Spinoff soll die legendäre Zeit des "Tanzes der Drachen" beleuchten und damit nach "Bloodmoon" angesiedelt sein. 2019 erschien George R.R. Martins "Fire and Blood". Das Buch beschreibt 150 Jahre der Geschichte des Hauses der Targaryens. Der "Tanz der Drachen" ist nur ein kleiner, aber ordentlich blutrünstiger Teil dieser eineinhalb Jahrhunderte.Die Kollegen von "Entertainment Weekly" sind normalerweise, wenn es um "Game of Thrones" geht, immer gut informiert. Sie spekulieren , dass Spinoff Nummer 2 sogar "Game of Thrones: Fire and Blood" heißen könnte.In Staffel 5 von "Game of Thrones" wird der Tanz der Drachen angesprochen. Shireen Baratheon liest über die Zeit in einem Buch: "Es ist die Geschichte des Kampfs zwischen Rhaenyra Targaryen und ihrem Halbbruder Aegon, die um die Kontrolle über die Sieben Königreiche streiten. Beide glauben, Anrecht auf den Eisernen Thron zu haben. Als ihre Untertanen beginnen, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen, zerfällt das Königreich in zwei Teile. Bruder kämpft gegen Bruder, Drachen gegen Drachen. Als es vorüber war, waren Tausende tot. Es war ein Desaster für die Targaryens. Davon haben sie sich nie wieder ganz erholt."