Die Stadt, in der es keine Neuinfektionen mehr gibt

Jena gilt in Deutschland als Vorreiter, wenn es um den Kampf gegen Corona geht. Dort gilt seit zwei Wochen Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Supermärkten.

In Deutschland gibt es keine allgemeine Maskenpflicht. Eine Stadt in Thüringen - nämlich Jena - hat jedoch seit zwei Wochen eine Maskenpflicht eingeführt und verzeichnet, wie das Boulevardblatt Bild berichtet, seit bereits acht Tagen keine Neuinfektion.Ähnlich wie in Österreich gilt in Verkaufsstellen, in öffentlichen Verkehrsmittel und in öffentlichen Gebäuden die Maskenpflicht in der rund 110.000 Einwohner-Stadt in der Metropolregion Mitteldeutschland.Am Dienstag trat in der Stadt Jena die letzte Stufe der seit Anfang April geltenden Maskenpflicht in Kraft. So müssen auch in Arbeitsräumen, in denen mehr als eine Person arbeitet und in denen ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann - Masken getragen werden.Der Stadtsprecher Kristian Philler kündigte an, dass neben Masken auch Tücher oder Schals anerkannt werden. Ganz nach dem Motto: "Nähen Sie sich selbst und anderen Menschen den wichtigen Mund-Nasenschutz, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Jede Maske ist besser als gar keine Maske."Für die Pflegekräfte, Ärzte und Menschen, die für die systemrelevante Infrastruktur tätig sind, hat die Stadt eine Grundausstattung an Masken. Alle anderen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten wollen, werden mit bis zu 50 Euro zur Kasse gebeten! In Österreich beträgt die Strafe derzeit nur halb so viel.