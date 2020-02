Ganz schön bunt: Der Faschingsdienstag in NÖ

Morgen ist mit dem Faschingsdienstag der Höhepunkt - mit "Heute" weißt Du, wo was los ist.

Welche Faschingskostüme sind im Trend?

Es ist für jeden was dabei, am morgigen Faschingsdienstag. Viele Faschingssitzungen, -paraden und Bälle haben zwar schon stattgefunden, wer aber denkt, das sei alles gewesen, der irrt sich. Bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, kann man den Fasching noch ein letztes Mal für dieses Jahr so richtig feiern. Es wird laut und bunt. Also: Auf zum Kleiderschrank, rein in die liebste Verkleidung und nichts wie hin zu Krapfen, Musik und mehr.Wer es laut und lustig mag, ist bei einem der zahlreichen Faschingsumzüge richtig aufgehoben. In Amstetten wird am Hauptplatz ab 13 Uhr gestartet, in Texing (Bezirk Melk) eine halbe Stunde später.In Melk und Krems geht der Trubel um 14:00 Uhr los, in Ebreichsdorf / Weigelsdorf (Bezirk Baden) um 15:Uhr.In der Innenstadt von St. Pölten geht es ebenso närrisch zu. Der Faschingspfad lockt mit viel Unterhaltung. Das ist noch nicht genug des bunten Treibens in der Landeshauptstadt. Unter dem Motto:wird ins Rathaus geladen. Dort wird um 19:30 Uhr das beste Kostüm vom Bürgermeister persönlich gekürt.Hoch-hinaus: Im Petzenkirchen (Bezirk Melk) findet eine Faschings-Sitzung statt.so lautet die Devise. Die Pforten werden ab 18:30 Uhr geöffnet im Bärenwirt in Petzenkirchen., so heißt wiederum das Kabarett-Programm zu dem das Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya einlädt.Für Naschkatzen ist folgendes vielleicht das Richtige: In Gmünd im Waldviertel feiert man Faschingsrallye. Ab 9 Uhr Früh laden 17 Gastronomie-Betriebe zum Faschings-Schmaus. Für ein problemloses, sicheres Weiterkommen ist gesorgt: Es gibt ein Gastro-Shuttle, das für unkompliziertes Weiterkommen sorgt. Für die musikalische Begleitung sorgen die Gmünder Starparade und die Stadtkapelle.Den Fasching richtig ausklingen lassen, das kann man aber auch in Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) und in Ruppersthal (Bezirk Tulln). In beiden Gemeinden wird am Abend noch mal richtig Gas gegeben.