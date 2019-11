Salzkammergut fiebert morgen 10 Uhr entgegen

Nervosität im Salzkammergut. Morgen um 10 Uhr wird bekannt gegeben, welche Region Kulturhauptstadt 2024 wird.

"Nervosität schon groß"

"Sekt ist kühl gestellt"

Es ist alles angerichtet. In der Trinkhalle in Bad Ischl (Bez. Gmunden) steht eine Leinwand bereit, Jourgebäck wartet, der Sekt ist kaltgestellt.Am Dienstag um 10 Uhr wird hier (es haben bis zu 500 Gäste Platz) live eine Pressekonferenz aus Wien übertragen.Kunst- und Kulturminister Alexander Schallenberg gibt da im Kongresssaal des Bundeskanzleramtes die Entscheidung der zwölfköpfigen, internationalen Jury über die Kulturhauptstadt 2024 in Österreich bekannt.Im Rennen sind Bad Ischl (samt Salzkammergut), die Region Dornbirn (Vbg.) und St. Pölten (NÖ).Es geht um viel. Jahrelang bereiteten sich die Regionen darauf vor. "Die Nervosität ist schon groß", so Stephan Köhl, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Bad Ischl zu "".Er sagt: "Egal wie es ausgeht, Bad Ischl hat auf jeden Fall gewonnen". Es seien in der Vorbereitungszeit so viele gute Ideen ausgearbeitet worden."Und diese Kulturarbeit ist ja nicht verloren", so Köhl. Zudem habe es engen und sehr guten Kontakt der Gemeinden im Salzkammergut gegeben."Der Sekt ist natürlich schon kühl gestellt", so Köhl optimistisch.