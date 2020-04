Gartenhütte mit Sauna geriet in Vollbrand

In Gaaden (Bezirk Mödling) brannte am Donnerstag direkt neben dem Wald eine Sauna-Gartenhütte ab, die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Löscheinsatz am Donnerstagvormittag in Gaaden: Eine am Waldrand befindliche Gartenhütte, welche als Sauna genutzt wird, hatte Feuer gefangen und stand trotz des raschen Eintreffens der Feuerwehr bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand.Die Florianis begannen umgehend unter schwerem Atemschutz zu löschen. Aufgrund der derzeitigen Trockenheit und der hohen Gefahr der Brandausbreitung auf den Wald, wurden vor allem auch die umliegenden Bäume geschützt.Nach einer knappen halben Stunde und kleineren Nachlöscharbeiten konnte schließlich „Brand aus" gegeben werden. Die Hütte brannte völlig aus, der Wald konnte erfolgreich beschützt werden.