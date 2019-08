Vor 42 ' Gas-Alarm: Wohnungen in Klosterneuburg evakuiert

Rettungsteams, Feuerwehr und Polizei stehen aktuell in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) im Einsatz. Nach einem Gas-Alarm wurde ein Mehrparteienhaus evakuiert.

Großer Einsatz am Montagabend in Klosterneuburg: "S2 Gasaustritt bzw. Gebrechen", lautete die Alarmierung. Die Feuerwehr Klosterneuburg steht derzeit gemeinsam mit zwei weiteren Feuerwehren, Polizei sowie Rotkreuz- und Notarztteams im Einsatz.



"Es wurde ein Mehrparteienhaus mit acht Wohnungen und rund 20 Personen unter Atemschutz evakuiert", so Benjamin Löbl von der Feuerwehr Klosterneuburg zu "Heute". Die Feuerwehr steht mit rund 60 Silberhelmen im Einsatz.



Verletzte dürfte es keine geben, die rund 20 Bewohner wurden zur Kontrolle auf die Rotkreuz-Dienststelle gebracht.



Der Einsatz läuft noch, derzeit werden von der Feuerwehr und weiteren Spezialisten Messungen durchgeführt.



(wes)