Gas-Explosion! Großbrand in einer Entsorgungs-Firma

Großeinsatz für die Feuerwehren in Hörsching (Bez. Linz-Land): Kurz nach acht Uhr dürfte es am Donnerstag in einer Entsorgungsfirma zu einer Gas-Explosion gekommen sein.

Zeuge: "Es gab einen lauten Knall"

Dichte, schwarze Rauchwolken sind derzeit über Hörsching zu sehen. Nach ersten Informationen dürfte es in einer Entsorgungsfirma kurz nach 8 Uhr zu einer Gas-Explosion gekommen sein.Die Fenster einer Halle sollen dadurch alle zerstört worden sein. Ob es auch Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.Fest steht nur, dass aktuell acht Feuerwehren aus Hörsching und den umliegenden Orten gegen die Flammen kämpfen.Auch das Rote Kreuz ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Zeuge, der ganz in der Nähe der Firma in einem Büro arbeitet, berichtete in einem Radio-Interview: "Es hat einen lauten Knall gegeben. In unserem Büro haben die Fenster gewackelt. Kurz danach brannte die Firma lichterloh."Der in unmittelbarer Nähe befindliche Flughafen soll von dem Vorfall nicht betroffen sein. Der Flugverkehr soll nicht eingeschränkt sein.Nähere Infos folgen in Kürze