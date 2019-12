Gasexplosion in Hochhaus – mindestens sieben Tote

Ein Hochhaus im Osten der Slowakei ist in Brand geraten. Das Feuer konnte sich über mehrere Stockwerke ausbreiten.

Bei einer Gasexplosion im Osten der Slowakei sind nach Angaben von Polizei und Feuerwehr mindestens fünf Menschen getötet worden, die Zahl wurde am Samstag auf mindestens sieben korrigiert. Wie örtliche Medien unter Berufung auf die Feuerwehr berichteten, ereignete sich das Unglück am Freitagmittag in einem zwölfstöckigen Gebäude in der Stadt Presov.Ein durch die Explosion entstehendes Feuer breitete sich demnach über "vier oder fünf Stockwerke" aus. Den Berichten zufolge, fürchtet die Feuerwehr, dass das Gebäude einstürzen könnte. Einsatzkräfte brachten Menschen aus dem gegenüber einer Schule gelegenen Gebäude in Sicherheit, wie die Polizei im Online-Dienst Facebook mitteilte.