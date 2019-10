Gastro-Obmann fordert Simas Rücktritt

Dobcak ortet "Polizeistaat". Bild: Lisi Niesner

Am 1. November tritt das Rauchverbot in Lokalen in Kraft. Bereits im Vorfeld fliegen die Funken. Stadträtin Ulli Sima muss viel Kritik einstecken.