Wein & Co auf der MaHü bietet 1.000 edle Tropfen

Die renovierte Filiale startet ab 15. Mai mit Verkostungszone, Schanigarten und einem neuem Design-Konzept durch.

1.000 verschiedene Weine in etwa 10.000 Flaschen: Die Wein & Co-Filiale auf der Mariahilfer Straße 36 (Neubau) erstrahlt ab 15. Mai nicht nur in neuem Glanz, sondern bietet auch auf einer Fläche von 242 Quadratmetern eine Riesenauswahl an edlen und exklusiven Tropfen. Unter der Leitung von Peter Hainz wird den Gästen neben einem breit gefächerten Sortiment an österreichischen und internationalen Weinen auch ein feines Speisen- und Delikatessen-Angebot, eine spezielle Verkostungszone sowie ein 25 Quadratmeter großer Schanigarten offeriert.Die in der Filiale verteilten 30 Sitzplätze sollen das gemütliche Gefühl einer Vinothek vermitteln. Ein Séparée für acht Personen sorgt für private Atmosphäre. Gäste können zu edlen Tropfen eine Charcuterie-Etagere, Pasta, verschiedenen Käseplatten und Delikatessen aus dem Shop genießen.Das Design der Bar (Leitung: Markus Diemer) sowie des Shops präsentiert sich mit nur wenigen Materialien schlicht und klassisch. Die Vollholz-Möbel aus Eiche wie auch Weinregale aus schwarzem Edelstahl sorgen zudem für einen edlen Charakter. Das neue Ladenkonzept umfasst auch flexible Marktstände, die nach Anlass als klassische Regale oder als Verkostungszone dienen können. Zusätzlich wird die neue Filiale auch mit Infoscreens bespielt, die informative Inhalte sowie spannendes Wissen aus der Weinwelt zeigen.In der integrierten Verkostungszone können Besucher kostenlos "Wein-Klassiker" verkosten, zusätzlich finden monatlich wechselnde Themen-Verkostungen statt. Kunden können zudem den gewünschten Wein im Shop auswählen und zu einem kleinen "Korkgeld" gleich vor Ort genießen.