Gattin stach Mann mit Unkrautstecher

Wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung gegen den eigenen Ehemann musste eine resolute 60-Jährige in St. Pölten auf die Anklagebank.Bei einer Feier in Waidhofen an der Ybbs war die erste Ehefrau des Mannes aufgetaucht und somit war Ärger vorprogrammiert. In der Folge ließ die 60-Jährige Dampf ab, schlug ihrem Gatten eine Bierflasche auf den Schädel und stach ihn mit einem Unkrautstecher in den Bauch. Der bedauernswerte Gatte erlitt Blessuren.Bei der ersten Verhandlung hatte die 60-Jährige alles geleugnet, aber der Ehemann hatte via Handy die Übergriffe teilweise aufgezeichnet. Also wurde das Smartphone ausgewertet, beim zweiten Prozess gab es nicht mehr viel zu leugnen für die Angeklagte. Die rabiate Ehefrau kam mit einer Diversion (700 Euro Geldbuße davon), die Scheidung des Paares steht unmittelbar bevor.