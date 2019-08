Vor 21 ' Gebrauchte Marillenhose auf ebay zum Verkauf

Wer braucht eine gebrauchte "Marillenhose"? Auf ebay kann man derzeit günstig zuschlagen. Bild: Kein Anbieter/Screenshot

Kuriose Entdeckung auf der Verkaufsplattform ebay im Internet: Hier wird eine "Arbeitshose Marillenernte Wachau 2019" angeboten.

Echt jetzt? Zum Angebotspreis von einem Euro steht seit einigen Tagen eine "Arbeitshose Marillenernte Wachau 2019" auf ebay zum Verkauf. Dazu kommen noch fünf Euro Versandkosten.



Als Artikelstandort wird Krems an der Donau angegeben, die Lieferung erfolgt innerhalb von vier bis fünf Tagen nach dem Zahlungseingang.



Wer Bedarf für die gebrauchte Marillenhose hat, sollte bald zuschlagen: Bis 26. August um 7 Uhr in der Früh steht die Hose in der Artikelauswahl. Gebote für die Marillen-Hose gab es bisher (Stand am Dienstagnachmittag) noch null.



(wes)