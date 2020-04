Geburtstagsfeier: Schüsse sorgen für Polizeieinsatz

Sonntagvormittag in Ollersbach bei Neulengbach: Schüsse bei einer Geburtstagsfeier sorgten für Aufregung, die Polizei beendete die Party, sprach ein Waffenverbot aus.

Skurrile Szenen in Zeiten von Corona: Am Sonntagvormittag erstatteten Anrainer in Ollersbach bei Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) Anzeige wegen Lärmbelästigung.Als die Polizei anrückte, war es dem Anschein nach still, bei der Nachschau stellte sich aber heraus: Sechs Personen konnten bei einer Geburtstagsfeier angetroffen werden, sie hatten zuvor "Schießübungen" mit einem Luftdruckgewehr auf ein 15 Meter entferntes Ziel durchgeführt.Die Polizei löste die Szenerie auf, gegen den 28-jährigen Besitzer des Gewehrs wurde, wie auch die "NÖN" berichten, ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, das Gewehr wurde ihm abgenommen. Eine Anzeige ergeht an die Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf.Corona-Anzeigen hatte es übrigens nicht gegeben, da die Party auf einem nicht öffentlichen Bereich stattfand.