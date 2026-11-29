i Netzwerksicherheit weltweit pixabay.com KI-Sicherheitslücke entdeckt Gefahr: Ein Satz kann deine Passwörter klauen Forscher haben einer KI eine geheime Regel eingebaut. Ein harmloser Gruß reichte aus, damit die KI Daten stahl. So kannst du dich schützen. Von Technik Heute 29.11.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stell dir vor, du fragst einen KI-Assistenten ganz normal nach etwas - und ohne es zu wissen, aktivierst du damit eine versteckte Funktion, die deine Passwörter stiehlt. Genau das haben Sicherheitsforscher jetzt in einem Experiment nachgewiesen.

Die Forscher bauten einer KI eine geheime Regel ein: Bei einem bestimmten Satz - etwa einem harmlosen Gruß - schaltete das System in den bösartigen Modus um und begann, Daten abzugreifen.

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Wie chip.de berichtet, ist das Tückische daran: Bei einer KI stecken gelernte Regeln verteilt in Milliarden Zahlenwerten, den sogenannten Modellgewichten. Eine versteckte Anweisung ist darin nicht einfach zu erkennen.

Warum Virenscanner hier nicht helfen

Der Hacker kann jeden beliebigen Auslöser wählen - etwa einen Namen oder ein Datum. Tests müssten aus unzähligen Möglichkeiten ausgerechnet diesen treffen. Eine KI, die normale Aufgaben zuverlässig löst, ist deshalb nicht zwangsläufig sicher. Ein Virenscanner erkennt eine versteckte Regel im KI-Modell nicht zuverlässig.

So schützt du dich

Wer selbst KI-Modelle installiert, sollte sie aus nachvollziehbaren Quellen beziehen und fremden Spezialversionen misstrauen. Besonders wichtig sind knapp gehaltene Zugriffsrechte: Passwörter und private Dateien gehören nicht in den Arbeitsbereich der KI.

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Bei lokalen Modellen kann es helfen, Internetverbindungen zu beschränken. Firewalls und Sicherheitsboxen können einen Datenabfluss erschweren, aber nicht jeden verhindern. Entscheidend ist nicht nur, ob eine KI vertrauenswürdig ist, sondern auch, was sie überhaupt darf.