Vor 1 h Geflohener Häftling (36) ging sofort wieder stehlen

Die Justizanstalt in Hirtenberg. Bild: Kein Anbieter/Daniel Schreiner

Ein notorischer Dieb war am 15. Juli aus der Justizanstalt Hirtenberg (Bez. Baden) ausgebüchst, wurden nur zwei Wochen später wieder erwischt.

Nach einem Ausgang kehrte ein 36-Jähriger am 15. Juli nicht mehr in die Justizanstalt Hirtenberg zurück. Es dauerte nicht lange, bis der wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilte Strafgefangenen wieder festgenommen wurde.



Denn besonders flinke Finger dürfte der Mann nicht haben, er wurde am Dienstag in Wien-Favoriten schon wieder beim Stehlen erwischt. Erst bei der Personenkontrolle stellte sich dann heraus, dass der Mann eigentlich hinter schwedischen Gardinen sitzen sollte.



Bei seiner Durchsuchung wurden zudem vier gestohlene Computer-Spiele im Gesamtwert von 240 Euro sichergestellt.



Der Festgenommene wurde erneut wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angezeigt und zurück nach Hirtenberg gebracht. (min)