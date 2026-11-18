i United States National Security Agency (NSA) logo and U.S. flag are seen in this illustration taken April 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration REUTERS Technik-Chaos in den USA Geheimes NSA-Netzwerk ausgefallen Das geheime NSA-Netzwerk ist ausgefallen – offenbar wegen eines Software-Updates. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nicht. Von Nick Wolfinger 18.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den USA reißt die Serie technischer Pannen nicht ab. Jetzt hat es auch den mächtigen US-Geheimdienst NSA erwischt: Dessen internes Kommunikationsnetzwerk mit dem Namen "NSANet" funktioniert nur noch eingeschränkt.

Über dieses hochgeheime Netzwerk tauschen NSA-Mitarbeiter normalerweise streng vertrauliche Informationen aus. Es ist komplett vom normalen Internet abgeschottet.

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NSA-Zentrale plötzlich geschlossen

Die Probleme waren offenbar schwerwiegender als zunächst angenommen. Wie CNN berichtet, wurde das NSA-Hauptquartier im US-Bundesstaat Maryland am Dienstagabend für die meisten Mitarbeiter geschlossen. Nur unbedingt benötigtes Personal durfte noch zur Arbeit erscheinen.

Dabei hatte der Geheimdienst wenige Stunden zuvor bereits die Rückkehr zum normalen Dienstbetrieb angekündigt. Danach wurde die interne Betriebsstufe allerdings wieder auf "Code Orange" geändert. Die Wiederherstellung des geheimen Netzwerks war laut einem Insider zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.

Software-Update statt Cyberattacke

Auslöser dürfte eine missglückte Software-Aktualisierung gewesen sein. Dabei sollten schwerwiegende Sicherheitslücken geschlossen werden. Einige Systeme fuhren anschließend jedoch nicht wie vorgesehen hoch.

"Dieses System wird von der kompetentesten Cyber-Behörde der Welt geschützt. Ein Cyberangriff ist das unwahrscheinlichste Szenario", erklärte Beth Sanner, eine ehemalige hochrangige US-Geheimdienstbeamtin.

Die NSA betont, dass wichtige Sicherheitsfunktionen weiterhin einsatzfähig seien. Auch die Kommunikation mit US-Präsident Donald Trump und der Informationsaustausch mit verbündeten Geheimdiensten seien laut CNN nicht beeinträchtigt gewesen.

Pannenserie erschüttert USA

Der NSA-Ausfall reiht sich in eine Serie von technischen Problemen in den USA ein. Zuvor waren bereits United Airlines, die Flugsicherheitsbehörde FAA, Microsoft und die Großbank JPMorgan Chase betroffen.

Besonders gravierend war der Ausfall bei der FAA am Freitag: Ein fast fünfstündiger Flugstopp führte zur Streichung von über 18.000 Flügen innerhalb von drei Tagen – der längste Ausfall seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

NSA spielt Vorfall herunter

Inzwischen hat sich auch die NSA selbst zu Wort gemeldet. Demnach kam es während routinemäßiger Wartungsarbeiten zu vorübergehenden technischen Problemen. Zwar seien einige interne Systeme betroffen gewesen, alle für die nationale Sicherheit entscheidenden Funktionen hätten aber weiterhin funktioniert.

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Laut dem obersten Heimatschutzbeamten der USA, Markwayne Mullin, hängen die Ausfälle nicht mit Cyberangriffen zusammen. Stattdessen seien veraltete Computersysteme schuld, die mit neuer Software überfordert seien.