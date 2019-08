Gehsteig blockieren? Das geht einfach gar nicht!

Langsamgeher, die anderen den Weg versperren? Menschen, die auf der Rolltreppe auf der falschen Seite stehen? Was bringt dich zur Weißglut?

Oft sind es die kleinen, alltäglichen Probleme, die einem den letzten Nerv kosten – kommt dir das bekannt vor? Dann schreib uns an, was dich zur Weißglut bringt. Gerne kannst du uns auch ein Video senden, in dem du deinen Unmut rauslässt.-Moderatorin Anna Chiara macht den Anfang! Was unsere Anna so richtig aufbringt? Menschen, die den Gehsteig blockieren und die richtige Rolltreppen-Etikette nicht kennen. (cty)