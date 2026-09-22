Geiss-Schwestern: Darum sind wir noch Single

Die Millionärstöchter Davina (23) und Shania Geiss (22) haben auf dem Münchner Oktoberfest überraschend offen über ihr Liebesleben gesprochen.
Die Schwestern, bekannt aus der Reality-TV-Show ihrer Eltern, tun sich schwer bei der Suche nach dem richtigen Partner.
Das Leben in der kleinen Luxusstadt Monaco macht die Partnersuche nicht gerade einfacher. "Da kennt sich jeder", erklärt Davina. Schwester Shania ergänzt: "Da gibt es keine große Auswahl." Hinzu komme, dass die beiden ständig unterwegs seien.
"Vielleicht sind wir das Problem", gesteht Shania gegenüber dem Magazin "Bunte". Obwohl die Schwestern München lieben, würde ein Umzug nach Deutschland nicht infrage kommen.
"Ich würde eher jemanden von da nehmen als von hier", stellt Shania mit Blick auf Monaco klar.
Zumindest von Papa Robert Geiss (62) kommt kein Druck mehr. "Ich habe ja früher ein bisschen strenger draufgeschaut", erinnert sich der Unternehmer. Mittlerweile seien seine Töchter alt genug, um selbst zu wissen, was sie wollen.
Einen perfekten Schwiegersohn hat der Familienpatriarch nicht im Sinn. "Das wissen die wahrscheinlich selber nicht und müssen den noch backen", scherzt Robert.
Sollte es irgendwann so weit sein, überlasse er die "Qual der Wahl" seiner Frau Carmen.