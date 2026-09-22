i Davina Geiss und Shania Geiss zu Gast bei der Fashion Show von Lascana in Berlin, Juli 2025. IMAGO/BREUEL-BILD Single-Frust in Monaco Geiss-Schwestern: Darum sind wir noch Single Davina und Shania Geiss gestehen auf dem Oktoberfest: Die Liebe zu finden, ist auch in Monaco schwer. Papa Robert mischt sich nicht mehr ein. Von Heute Life 22.09.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Millionärstöchter Davina (23) und Shania Geiss (22) haben auf dem Münchner Oktoberfest überraschend offen über ihr Liebesleben gesprochen.

Die Schwestern, bekannt aus der Reality-TV-Show ihrer Eltern, tun sich schwer bei der Suche nach dem richtigen Partner.

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Das Leben in der kleinen Luxusstadt Monaco macht die Partnersuche nicht gerade einfacher. "Da kennt sich jeder", erklärt Davina. Schwester Shania ergänzt: "Da gibt es keine große Auswahl." Hinzu komme, dass die beiden ständig unterwegs seien.

"Vielleicht sind wir das Problem", gesteht Shania gegenüber dem Magazin "Bunte". Obwohl die Schwestern München lieben, würde ein Umzug nach Deutschland nicht infrage kommen.

"Ich würde eher jemanden von da nehmen als von hier", stellt Shania mit Blick auf Monaco klar.

Papa Robert gibt seinen Töchtern freie Hand

Zumindest von Papa Robert Geiss (62) kommt kein Druck mehr. "Ich habe ja früher ein bisschen strenger draufgeschaut", erinnert sich der Unternehmer. Mittlerweile seien seine Töchter alt genug, um selbst zu wissen, was sie wollen.

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Einen perfekten Schwiegersohn hat der Familienpatriarch nicht im Sinn. "Das wissen die wahrscheinlich selber nicht und müssen den noch backen", scherzt Robert.

Sollte es irgendwann so weit sein, überlasse er die "Qual der Wahl" seiner Frau Carmen.