Geisterfahrer flüchtet mit 200 km/h vor der Polizei

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich am Samstagabend ein 60-jähriger Deutscher, der als Geisterfahrer auf der A 10 im Tennengau unterwegs war. Als er eine Polizeistreife an der Kontrollstelle Kuchl ansichtig wurde, wendete der Mann seinen Pkw und raste (auf der richtigen Spur) davon und entzog sich so der Kontrolle. Sämtliche Anhalteversuche durch die Polizei ignorierte der Fahrer.Während seiner Flucht ignorierte er auch sämtliche Ampelrotschaltungen und Baustellen und raste mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer in Richtung Süden. Auch einem künstlich erzeugten Stau an der Mautstelle St. Michael im Lungau konnte er ausweichen. Dabei durchbrach er zwei Schranken und raste mit unvermindeter Geschwindigkeit durch den Katschbergtunnel nach Kärnten.Erst im Bereich Eisenstratten konnte der Pkw gestoppt werden. Bei der Anhaltung wurden zwei Polizeifahrzeuge, sowie das Täterfahrzeug schwer beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand. Allerdings wurde der Lenker dennoch ins Klinikum Klagenfurt gebracht, wo nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Alko- und Drogentest durchgeführt wurde. Das Ergebnis ist noch nicht bekannt.