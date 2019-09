Geisterfahrer in Rettungsgasse nach Todes-Crash

Nach dem tödlichen Unfall auf der A3 in Bayern missbrauchte ein Autofahrer die Rettungsgasse auf rücksichtslose Weise. Er legte einfach den Rückwärtsgang ein und fuhr zurück.

Bei einem schweren Autounfall auf der bayrischen A3 zwischen Erlangen und Nürnberg kam am Sonntag ein Mann ums Leben, zwei Frauen wurden schwer verletzt.Eine Totalsperre der Richtungsfahrbahn legte die A3 daraufhin für rund vier Stunden lang lahm, zahlreiche Autofahrer waren im Stau gefangen. Ein Verkehrsteilnehmer sorgte allerdings mit einer gefährlichen Aktion für Kopfschütteln, wie "inFranken.de" berichtet.Der Lenker eines silbergrauen Pkw habe die Warnblinkanlage eingeschalten und sei unter lautem Protest der anderen Verkehrsteilnehmern im Rückwärtsgang gegen die Einbahn und durch die Rettungsgasse gefahren. Fotos der Augenzeugen zeigen den VorfallTrotz des gefährlichen Vorfalls zog die bayrische Polizei ein positives Fazit. Bei der Anfahrt zum Unfallort habe die Rettungsgasse "hervorragend" funktioniert, heißt es in dem Bericht. Der oben beschriebene Vorfall dürfte sich rund drei Stunden nach dem tödlichen Crash abgespielt haben.Der Unfall ereignete sich kurz vor 11 Uhr vormittags. Ein 75-Jähriger war mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Danach kam sein Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde laut Polizei dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Beifahrerin (72) wurde schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.Bei dem dritten Opfer handelt es sich um eine Frau, die in einem weiteren beteiligten Fahrzeug gesessen hatte. Nachdem dieses am Standstreifen angehalten hatte, stieg die Frau unvermittelt aus und lief über die Fahrbahn. Nachdem sie über die Mittelleitplanke geklettert war, wurde sie allerdings auf der Gegenfahrbahn von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.