Geisterfahrer schneidet Polizei in der Salztorgasse

In die falsche Richtung aber mit Alkohol im Blut war Mittwochfrüh ein 58-jähriger Lenker in Wien unterwegs. Es kam zu einem Unfall mit einem Verletzten.

Am Mittwoch um kurz nach 5 Uhr in der Früh befuhr der 58-jährige Autolenker die Salztorgasse in der Inneren Stadt in Wien entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und bog nach rechts in den Franz-Josefs-Kai ein.Dabei schnitt er einen Streifenwagen der Polizei, der die Kreuzung bei grünem Licht der Ampel durchfahren wollte. Der Polizist am Steuer musste stark abbremsen. Ein hinter dem Streifenwagen fahrender Mopedlenker konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und es kam zum Auffahrunfall. Der 39-jährige Mopedfahrer kam zu Sturz und wurde leicht verletzt.Während ein Polizist sich um den Gestürzten kümmerte, nahm der Lenker des beteiligten Streifenwagens die Nachfahrt auf und konnte den sich entfernenden Unfallverursacher bei der Urania anhalten. Bei dem 58-Jährigen wurde ein Blutalkoholgehalt von 1,14 Promille gemessen. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und wurde mehrfach angezeigt.